Microsoft представила Xbox Adaptive Joystick для людей с ограниченными возможностями27.08.24
Microsoft сделала еще один шаг к улучшению доступности видеоигр для людей с ограниченными возможностями. Ранее компания выпустила Xbox Adaptive Controller, который, несмотря на свою функциональность, не смог полностью удовлетворить потребности всех геймеров с особыми потребностями, но заложил основу для развития подобных устройств.
Теперь Microsoft представила новый аксессуар — Xbox Adaptive Joystick. Джойстик совместим с Xbox Series X/S, ПК, а также мобильными устройствами на Android и iOS. Он работает в паре с Adaptive Controller, подключаясь к нему через USB-C. Размер стика можно регулировать, что делает управление более удобным.
Устройство можно закрепить на подлокотнике кресла или другой поверхности, и оно свободно вращается на 360 градусов. Кнопки на джойстике можно настроить через приложение Xbox Accessories. Более того, его можно использовать вместе с обычным геймпадом Xbox.
Следует отметить, что Xbox Adaptive Joystick не поддерживает вибрацию. Ожидается, что новинка поступит в продажу в 2025 году.
Контроллер Xbox Cheeky Controller, созданный компанией Майкрософт в рамках рекламной кампании фильма «Дэдпул и Росомаха» выделяется своим необычным дизайном. Форма геймпада вдохновлен костюмом и стилем Дэдпула, включая его характерные красно-черные цвета, узоры и ремни. Особенностью контроллера является задняя часть, которая имитирует «идеально округлые ягодицы» супергероя.
Хотя внешний вид геймпада значительно отличается от стандартных моделей, функционально Xbox Cheeky Controller соответствует обычным контроллерам Xbox. Он предназначен для использования с консолями Xbox Series X|S и поддерживает все стандартные функции.
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