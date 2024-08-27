Microsoft представила Xbox Adaptive Joystick для людей з інвалідністю

Microsoft зробила ще один крок до покращення доступності відеоігор для людей з обмеженими можливостями. Раніше компанія випустила Xbox Adaptive Controller, який, незважаючи на свою функціональність, не зміг повністю задовольнити потреби всіх геймерів з особливими потребами, але заклав основу розвитку таких пристроїв.

Тепер Microsoft представила новий аксесуар – Xbox Adaptive Joystick. Джойстик сумісний з Xbox Series X/S, ПК, а також мобільними пристроями на Android та iOS. Він працює у парі з Adaptive Controller, підключаючись до нього через USB-C. Розмір стику можна регулювати, що робить керування зручнішим.

Пристрій можна закріпити на підлокітнику крісла або іншої поверхні, і він вільно обертається на 360 градусів. Кнопки на джойстику можна налаштувати за допомогою програми Xbox Accessories. Більше того, його можна використовувати разом із звичайним геймпадом Xbox.

Слід зазначити, що Xbox Adaptive Joystick не підтримує вібрацію. Очікується, що новинка надійде у продаж у 2025 році.

Контролер Xbox Cheeky Controller, створений компанією Майкрософт у рамках рекламної кампанії фільму «Дедпул та Росомаха» виділяється своїм незвичайним дизайном. Форма геймпада натхненна костюмом і стилем Дедпула, включаючи його характерні червоно-чорні кольори, візерунки та ремені. Особливістю контролера є задня частина, яка імітує «ідеально округлі сідниці» супергероя.

Хоча зовнішній вигляд геймпада значно відрізняється від стандартних моделей, функціонально Xbox Cheeky Controller відповідає звичайним контролерам Xbox. Він призначений для використання з консолями Xbox Series X|S та підтримує всі стандартні функції.