Microsoft представила Xbox Adaptive Joystick для людей з інвалідністю27.08.24
Microsoft зробила ще один крок до покращення доступності відеоігор для людей з обмеженими можливостями. Раніше компанія випустила Xbox Adaptive Controller, який, незважаючи на свою функціональність, не зміг повністю задовольнити потреби всіх геймерів з особливими потребами, але заклав основу розвитку таких пристроїв.
Тепер Microsoft представила новий аксесуар – Xbox Adaptive Joystick. Джойстик сумісний з Xbox Series X/S, ПК, а також мобільними пристроями на Android та iOS. Він працює у парі з Adaptive Controller, підключаючись до нього через USB-C. Розмір стику можна регулювати, що робить керування зручнішим.
Пристрій можна закріпити на підлокітнику крісла або іншої поверхні, і він вільно обертається на 360 градусів. Кнопки на джойстику можна налаштувати за допомогою програми Xbox Accessories. Більше того, його можна використовувати разом із звичайним геймпадом Xbox.
Слід зазначити, що Xbox Adaptive Joystick не підтримує вібрацію. Очікується, що новинка надійде у продаж у 2025 році.
Контролер Xbox Cheeky Controller, створений компанією Майкрософт у рамках рекламної кампанії фільму «Дедпул та Росомаха» виділяється своїм незвичайним дизайном. Форма геймпада натхненна костюмом і стилем Дедпула, включаючи його характерні червоно-чорні кольори, візерунки та ремені. Особливістю контролера є задня частина, яка імітує «ідеально округлі сідниці» супергероя.
Хоча зовнішній вигляд геймпада значно відрізняється від стандартних моделей, функціонально Xbox Cheeky Controller відповідає звичайним контролерам Xbox. Він призначений для використання з консолями Xbox Series X|S та підтримує всі стандартні функції.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд лампи для стримерів Logitech LITRA BEAM LX: головне світло
Чи важливе світло для відеозйомки? Звісно. А звук? Звичайно! У компанії Logitech також вважають, тому пропонують цілий спектр варіантів ламп і мікрофонів. Почнемо зі світла в огляді лампи Logitech LITRA BEAM LX
Огляд лампи для стримерів Logitech LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Microsoft представила Xbox Adaptive Joystick для людей з інвалідністюMicrosoft Xbox контроллер
Джойстик сумісний з Xbox Series X/S, ПК, а також мобільними пристроями на Android та iOS. Він працює в парі з Adaptive Controller, підключаючись до нього через USB-C
Microsoft випустила три нові версії Xbox. Є версії на 1 та 2 ТБMicrosoft Xbox
Microsoft розпочала перший день трансляцій на Gamescom 2024 з анонсу одразу трьох нових версій консолей Xbox Series. Ці новинки стануть доступними для покупки починаючи з 15 жовтня, а їх випуск у “вибраних країнах” заплановано на 29 жовтня.