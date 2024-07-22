Microsoft официально запустила платформу Designer для создания изображений с помощью искусственного интеллекта22.07.24
Microsoft представила новую платформу Designer, предназначенную для создания изображений с использованием искусственного интеллекта. Сервис может стать достойной альтернативой популярному Canva. После длительного периода бета-тестирования Designer теперь доступен большинству пользователей с учетной записью Microsoft.
Designer доступен в веб-версии на более чем 80 языках, а также в виде мобильного приложения для iOS и Android и как программа для Windows. Пользователи могут создавать визуальные материалы с нуля, используя искусственный интеллект, или редактировать и настраивать уже имеющиеся изображения. Платформа предоставляет множество шаблонов для создания различных типов изображений, таких как поздравительные открытки, обои для смартфонов и аватары профилей. Опытные дизайнеры могут разрабатывать собственные шаблоны и использовать свои изображения.
Microsoft активно продвигает интеграцию Designer с другими своими службами. Благодаря чат-боту Copilot AI изображения, созданные в Designer, можно легко вставлять в проекты Microsoft Word и PowerPoint. Для этого требуется подписка Copilot Pro.
С момента первого анонса в 2022 году Designer был интегрирован с генератором изображений OpenAI DALL-E, а теперь поддерживает DALL-E 3 и ChatGPT 4 Turbo. Это обеспечивает пользователям доступ к широкому спектру возможностей для создания уникальных и креативных визуальных материалов.
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После длительного периода бета-тестирования Designer теперь доступен большинству пользователей с учетной записью Microsoft.
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