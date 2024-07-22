Microsoft офіційно запустила платформу Designer для створення зображень за допомогою штучного інтелекту22.07.24
Майкрософт представила нову платформу Designer, призначену для створення зображень з використанням штучного інтелекту. Сервіс може стати гідною альтернативою популярному Canva. Після тривалого бета-тестування Designer тепер доступний більшості користувачів з обліковим записом Microsoft.
Designer доступний у веб-версії більш ніж 80 мовами, а також у вигляді мобільного додатка для iOS та Android та як програма для Windows. Користувачі можуть створювати візуальні матеріали з нуля, використовуючи штучний інтелект, або редагувати та налаштовувати вже наявні зображення. Платформа надає безліч шаблонів для створення різних типів зображень, таких як листівки, шпалери для смартфонів та аватари профілів. Досвідчені дизайнери можуть розробляти власні шаблони та використовувати свої зображення.
Microsoft активно просуває інтеграцію Designer з іншими власними службами. Завдяки чат-боту Copilot AI зображення, створені в Designer, можна легко вставляти проекти Microsoft Word і PowerPoint. Для цього потрібна передплата Copilot Pro.
З моменту першого анонсу в 2022 Designer був інтегрований з генератором зображень OpenAI DALL-E, а тепер підтримує DALL-E 3 і ChatGPT 4 Turbo. Це забезпечує користувачам доступ до широкого спектру можливостей для створення унікальних та креативних візуальних матеріалів.
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