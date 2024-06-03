Microsoft Launcher Beta получил функции Copilot на смартфонах Android03.06.24
Microsoft Launcher Beta теперь включает возможности Copilot. Новая функция позволяет пользователям получать ответы на вопросы и создавать контент прямо с главного экрана смартфона. Для того чтобы воспользоваться этой функцией с ИИ, необходимо присоединиться к бета-программе Microsoft Launcher через Google Play Store.
Microsoft Copilot интегрируется в ленту обновлений, где расположены вкладки Glance и News. В новой версии бета-программы пользователи могут использовать Copilot для создания контента и получения ответов на вопросы, используя простые запросы на естественном языке. Это улучшение направлено на повышение производительности и удобства использования Android-устройств, предлагая расширенные возможности прямо с главного экрана.
Copilot — интеллектуальный помощник, основанный на ChatGPT от OpenAI, предлагает пользователям возможность получать рекомендации, спортивную статистику, советы по фильмам и ресторанам, а также улучшать язык сообщений. Copilot предоставляет доступ к информации из Интернета через поиск Bing и ограничен количеством до 30 запросов в день.
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