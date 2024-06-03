Microsoft Launcher Beta отримав функції Copilot на смартфонах Android

Microsoft Launcher Beta тепер включає можливості Copilot. Нова функція дозволяє користувачам отримувати відповіді на запитання та створювати контент прямо з головного екрана смартфона. Для того, щоб скористатися цією функцією з ІІ, необхідно приєднатися до бета-програми Microsoft Launcher через Google Play Store.

Microsoft Copilot інтегрується у стрічку оновлень, де розташовані вкладки Glance та News. У новій версії бета-програми користувачі можуть використовувати Copilot для створення контенту та отримання відповідей на запитання, використовуючи прості запити природною мовою. Це покращення спрямоване на підвищення продуктивності та зручності використання Android-пристроїв, пропонуючи розширені можливості прямо з головного екрану.

Copilot – інтелектуальний помічник, заснований на ChatGPT від OpenAI, пропонує користувачам можливість отримувати рекомендації, спортивну статистику, поради з фільмів та ресторанів, а також покращувати мову повідомлень. Copilot надає доступ до інформації з Інтернету через пошук Bing та обмежений кількістю до 30 запитів на день.