Microsoft и Asus готовят портативную консоль15.03.25
Microsoft и Asus работают над портативной игровой консолью под кодовым названием Project Kennan. По данным журналиста Windows Central Джеза Кордена, устройство может появиться в продаже уже к концу 2025 года. Новая консоль напоминает Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go, а в качестве операционной системы использует модифицированную версию Windows с элементами интерфейса Xbox.
Asus активно участвует в разработке, используя свой опыт в создании портативных игровых устройств. Консоль сможет запускать сторонние игровые сервисы, включая Steam, Battle.net и GOG, а также, вероятно, EGS и лаунчеры других компаний, таких как Riot Client и HoYoverse.
Игровая платформа получит поддержку Xbox Play Anywhere, что позволит сохранять прогресс между разными устройствами Microsoft, а также доступ к каталогу Xbox Cloud Gaming. Анонс Project Kennan ожидается летом 2025 года, а стоимость устройства составит от $499 до $599. Корден также сообщает, что компания может выпустить две версии консоли, но их отличия пока не раскрываются.
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