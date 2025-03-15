Microsoft та Asus готують портативну консоль15.03.25
кон
Microsoft та Asus працюють над портативною ігровою консоллю під кодовою назвою Project Kennan. За даними журналіста Windows Central Джеза Кордена, пристрій може з’явитися у продажу вже до кінця 2025 року. Нова консоль нагадує Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go, а як операційну систему використовує модифіковану версію Windows з елементами інтерфейсу Xbox.
Asus бере активну участь у розробці, використовуючи свій досвід у створенні портативних ігрових пристроїв. Консоль зможе запускати сторонні ігрові сервіси, включаючи Steam, Battle.net та GOG, а також, ймовірно, EGS та лаунчери інших компаній, таких як Riot Client та HoYoverse.
Ігрова платформа отримає підтримку Xbox Play Anywhere, що дозволить зберігати прогрес між різними пристроями Microsoft, а також доступ до каталогу Xbox Cloud Gaming. Анонс Project Kennan очікується влітку 2025 року, а вартість пристрою становитиме від $499 до $599. Корден також повідомляє, що компанія може випустити дві версії консолі, але їх відмінності поки що не розкриваються.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Microsoft та Asus готують портативну консоль Asus Microsoft консоль
За даними журналіста Windows Central Джеза Кордена, пристрій Microsoft і Asus може з’явитися у продажу вже до кінця 2025 року.
JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Charge 6 та Flip 7 Bluetooth аудіо
JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Flip 7 та Charge 6, які отримали підтримку технології AI Sound Boost, що покращує звучання залежно від довкілля.
Microsoft та Asus готують портативну консоль
JBL представила оновлені моделі Bluetooth-колонок Charge 6 та Flip 7
Samsung 19-й рік поспіль залишається лідером ринку телевізорів
Менеджер паролів Google дозволить видаляти дані одним кліком
Ubisoft представила видовищний трейлер Assassin’s Creed Shadows
Lenovo випустила SSD-накопичувач у корпусі гранати
Asus випустила монітори з іонізатором повітря
У iRobot фінансові проблеми через зрив угоди з Amazon
Генеральним директором Intel став Ліп-Бу Тан
Bluesky дозволила завантажувати більш тривалі відео
Події Google Calendar можна буде додавати прямо з листів до Gmail
Microsoft замінить Remote Desktop на Windows App
Акції Tesla рекордно впали в ціні з 2020 року – на 15%