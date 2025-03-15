Microsoft та Asus готують портативну консоль

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Microsoft та Asus працюють над портативною ігровою консоллю під кодовою назвою Project Kennan. За даними журналіста Windows Central Джеза Кордена, пристрій може з’явитися у продажу вже до кінця 2025 року. Нова консоль нагадує Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go, а як операційну систему використовує модифіковану версію Windows з елементами інтерфейсу Xbox.

Asus бере активну участь у розробці, використовуючи свій досвід у створенні портативних ігрових пристроїв. Консоль зможе запускати сторонні ігрові сервіси, включаючи Steam, Battle.net та GOG, а також, ймовірно, EGS та лаунчери інших компаній, таких як Riot Client та HoYoverse.

Ігрова платформа отримає підтримку Xbox Play Anywhere, що дозволить зберігати прогрес між різними пристроями Microsoft, а також доступ до каталогу Xbox Cloud Gaming. Анонс Project Kennan очікується влітку 2025 року, а вартість пристрою становитиме від $499 до $599. Корден також повідомляє, що компанія може випустити дві версії консолі, але їх відмінності поки що не розкриваються.