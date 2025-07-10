Microsoft Edge будет работать быстрее

Компания Microsoft сообщила о значительном повышении производительности браузера Edge. Теперь он начинает отображать первые элементы сайта менее чем за 300 миллисекунд, что соответствует метрике First Contentful Paint (FCP) — показателю, который напрямую влияет на пользовательское восприятие скорости загрузки.

Помимо ускоренного отображения страниц, Microsoft оптимизировала работу 13 ключевых функций браузера. Среди них:

Быстрый доступ к настройкам, истории и приватным вкладкам

Меньшие задержки при работе в режиме разделённого экрана

Плавное воспроизведение мультимедиа

Улучшенная работа функции Read aloud, которая озвучивает содержимое страниц

Эти улучшения стали возможны благодаря переходу на новую архитектуру интерфейса WebUI 2.0, которая сокращает объём загружаемого JavaScript-кода и ускоряет инициализацию элементов.

Несмотря на технический прогресс, доля Edge на рынке браузеров остаётся ниже 5%, в то время как Google Chrome удерживает более 68%. Конкуренция в сегменте может усилиться — в частности, из-за планов OpenAI по запуску собственного браузера с интеграцией ИИ-функций.

Microsoft продолжит развивать Edge: в ближайших обновлениях ожидаются улучшения в предпросмотре печати и управлении расширениями.