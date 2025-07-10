Microsoft Edge будет работать быстрее10.07.25
Компания Microsoft сообщила о значительном повышении производительности браузера Edge. Теперь он начинает отображать первые элементы сайта менее чем за 300 миллисекунд, что соответствует метрике First Contentful Paint (FCP) — показателю, который напрямую влияет на пользовательское восприятие скорости загрузки.
Помимо ускоренного отображения страниц, Microsoft оптимизировала работу 13 ключевых функций браузера. Среди них:
- Быстрый доступ к настройкам, истории и приватным вкладкам
- Меньшие задержки при работе в режиме разделённого экрана
- Плавное воспроизведение мультимедиа
- Улучшенная работа функции Read aloud, которая озвучивает содержимое страниц
Эти улучшения стали возможны благодаря переходу на новую архитектуру интерфейса WebUI 2.0, которая сокращает объём загружаемого JavaScript-кода и ускоряет инициализацию элементов.
Несмотря на технический прогресс, доля Edge на рынке браузеров остаётся ниже 5%, в то время как Google Chrome удерживает более 68%. Конкуренция в сегменте может усилиться — в частности, из-за планов OpenAI по запуску собственного браузера с интеграцией ИИ-функций.
Microsoft продолжит развивать Edge: в ближайших обновлениях ожидаются улучшения в предпросмотре печати и управлении расширениями.
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