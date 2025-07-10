Microsoft Edge працюватиме швидше

Компанія Microsoft повідомила про значне підвищення продуктивності браузера Edge. Тепер він починає відображати перші елементи сайту менш ніж за 300 мілісекунд, що відповідає метриці First Contentful Paint (FCP) – показнику, який безпосередньо впливає на сприйняття користувача швидкості завантаження.

Крім прискореного відображення сторінок Microsoft оптимізувала роботу 13 ключових функцій браузера. Серед них:

Швидкий доступ до налаштувань, історії та приватних вкладок

Менші затримки при роботі в режимі розділеного екрана

Плавне відтворення мультимедіа

Поліпшена робота функції Read aloud, яка озвучує вміст сторінок

Ці покращення стали можливі завдяки переходу на нову архітектуру інтерфейсу WebUI 2.0, яка скорочує обсяг JavaScript-коду, що завантажується, і прискорює ініціалізацію елементів.

Незважаючи на технічний прогрес, частка Edge на ринку браузерів залишається нижчою за 5%, у той час як Google Chrome утримує понад 68%. Конкуренція в сегменті може посилитися — зокрема через плани OpenAI із запуску власного браузера з інтеграцією ІІ-функцій.

Microsoft продовжить розвивати Edge: у найближчих оновленнях очікуються покращення в попередньому перегляді друку та керуванні розширеннями.