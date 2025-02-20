Meta продала 2 млн смарт-очков Ray-Ban с 2023 года20.02.25
Продажи умных очков Ray-Ban, созданных Meta в партнерстве с EssilorLuxottica, превысили 2 миллиона единиц с момента их выхода в 2023 году. Производитель планирует нарастить годовые объемы выпуска, о чем сообщает UPload.
Генеральный директор EssilorLuxottica Франческо Миллер поделился результатами продаж во время финансового отчета за четвертый квартал 2024 года, отметив, что продукт оказался успешным. Он подчеркнул, что растет число пользователей, которые продолжают носить очки ежедневно.
Компания намерена увеличить производство до 10 миллионов единиц к концу 2026 года. В это же время Meta активно инвестирует в маркетинговую поддержку Ray-Ban, включая рекламу с участием знаменитостей во время Super Bowl.
EssilorLuxottica рассчитывает на маркетинговые инициативы Meta, которые должны способствовать дальнейшему росту продаж в 2025 году. В дополнение к этому производитель недавно назначил бывшего генерального директора The RealReal, специализирующегося на продаже предметов роскоши, на должность вице-президента по розничной торговле носимых устройств.
Meta уже работает над новым поколением Ray-Ban, которые получат встроенный дисплей, а также расширяет доступность продукта на новые рынки. Кроме того, в разработке находятся и другие носимые устройства, включая новые модели очков и беспроводные наушники.
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Продажи умных очков Ray-Ban, созданных Meta в партнерстве с EssilorLuxottica, превысили 2 миллиона единиц с момента их выхода в 2023 году.
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