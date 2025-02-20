Meta продала 2 млн смарт-окулярів Ray-Ban з 2023 року

Продаж розумних окулярів Ray-Ban, створених Meta у партнерстві з EssilorLuxottica, перевищив 2 мільйони одиниць з моменту їх виходу в 2023 році. Виробник планує збільшити річні обсяги випуску, про що повідомляє UPload.

Генеральний директор EssilorLuxottica Франческо Міллер поділився результатами продажів під час фінансового звіту за четвертий квартал 2024 року, зазначивши, що продукт виявився успішним. Він наголосив, що зростає кількість користувачів, які продовжують носити очки щодня.

Компанія має намір збільшити виробництво до 10 мільйонів одиниць до кінця 2026 року. У той же час Meta активно інвестує в маркетингову підтримку Ray-Ban, включаючи рекламу за участю знаменитостей під час Super Bowl.

EssilorLuxottica розраховує на маркетингові ініціативи Meta, які мають сприяти подальшому зростанню продажів у 2025 році. На додаток до цього виробник нещодавно призначив колишнього генерального директора The RealReal, що спеціалізується на продажу предметів розкоші, на посаду віце-президента з роздрібної торгівлі пристроїв, що носяться.

Meta вже працює над новим поколінням Ray-Ban, яке отримає вбудований дисплей, а також розширює доступність продукту на нові ринки. Крім того, в розробці знаходяться й інші пристрої, що носяться, включаючи нові моделі окулярів і бездротові навушники.