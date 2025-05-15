MediaTek G200 — процессор с улучшенным соединением для бюджетных смартфонов

MediaTek представила новый мобильный процессор Helio G200 – флагманское решение в своей 4G-линейке Helio G, ориентированное на бюджетные смартфоны и планшеты. Чип создан по 6-нм техпроцессу TSMC и построен на знакомой восьмиядерной архитектуре: два ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) и шесть ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц), дополненные графикой Mali-G57 MC2 с частотой 1,1 ГГц.

Хотя по большинству параметров Helio G200 повторяет предыдущий Helio G100, новинка получила два ключевых усовершенствования. Первое – поддержка 12-битного двойного считывания (DCG), позволяющего записывать более качественное HDR-видео. MediaTek также сотрудничает с разработчиками приложений для камер, чтобы уменьшить энергопотребление таких решений на 20%.

Второе – внедрение технологии 4G DC SAR, которая призвана повысить стабильность связи. По заявлениям компании новинка позволяет сократить задержку в мессенджерах и социальных сетях на 30%, а также увеличивает дальность соединения на 83%.

Другие характеристики процессора остались прежними: поддержка LPDDR4X, накопителей UFS 2.2, камер до 200 МП и дисплеев с разрешением до 2520×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Когда появятся первые устройства с Helio G200, пока неизвестно.