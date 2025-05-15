MediaTek G200 – процесор з покращеним з’єднанням для бюджетних смартфонів

MediaTek представила новий мобільний процесор Helio G200 – флагманське рішення у своїй 4G-лінійці Helio G, орієнтоване на бюджетні смартфони та планшети. Чіп створений за 6-нм техпроцесом TSMC і побудований на знайомій восьмиядерній архітектурі: два ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) та шість ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц), доповнені графікою Mali-G57 MC2 із частотою 1,1 ГГц.

Хоча за більшістю параметрів Helio G200 повторює попередній Helio G100, новинка отримала два ключові вдосконалення. Перше – підтримка 12-бітового подвійного зчитування (DCG), що дозволяє записувати якісніше HDR-відео. MediaTek також співпрацює з розробниками додатків для камер, щоб зменшити енергоспоживання таких рішень на 20%.

Друге – впровадження технології 4G DC SAR, яка має підвищити стабільність зв’язку. За заявами компанії новинка дозволяє скоротити затримку в месенджерах та соціальних мережах на 30%, а також збільшує дальність з’єднання на 83%.

Інші характеристики процесора залишилися колишніми: підтримка LPDDR4X, накопичувачів UFS 2.2, камер до 200 МП та дисплеїв з роздільною здатністю до 2520×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Коли з’являться перші пристрої з Helio G200, поки що невідомо.