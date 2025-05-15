MediaTek G200 – процесор з покращеним з’єднанням для бюджетних смартфонів15.05.25
MediaTek представила новий мобільний процесор Helio G200 – флагманське рішення у своїй 4G-лінійці Helio G, орієнтоване на бюджетні смартфони та планшети. Чіп створений за 6-нм техпроцесом TSMC і побудований на знайомій восьмиядерній архітектурі: два ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) та шість ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц), доповнені графікою Mali-G57 MC2 із частотою 1,1 ГГц.
Хоча за більшістю параметрів Helio G200 повторює попередній Helio G100, новинка отримала два ключові вдосконалення. Перше – підтримка 12-бітового подвійного зчитування (DCG), що дозволяє записувати якісніше HDR-відео. MediaTek також співпрацює з розробниками додатків для камер, щоб зменшити енергоспоживання таких рішень на 20%.
Друге – впровадження технології 4G DC SAR, яка має підвищити стабільність зв’язку. За заявами компанії новинка дозволяє скоротити затримку в месенджерах та соціальних мережах на 30%, а також збільшує дальність з’єднання на 83%.
Інші характеристики процесора залишилися колишніми: підтримка LPDDR4X, накопичувачів UFS 2.2, камер до 200 МП та дисплеїв з роздільною здатністю до 2520×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Коли з’являться перші пристрої з Helio G200, поки що невідомо.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
MediaTek G200 – процесор з покращеним з’єднанням для бюджетних смартфонів MediaTek процесор смартфон
За заявами MediaTek G200 дозволяє скоротити затримку в месенджерах і соціальних мережах на 30%, а також збільшує дальність з’єднання на 83%.
Новий логотип Google став градієнтним Google дизайн
Зміни в логотипі Google торкнулися значка “G”, який тепер має більш плавний та сучасний вигляд.
Новий логотип Google став градієнтним
Razer Basilisk Mobile та Joro – ультра-компактні миша та клавіатура
Suneast Nano – одна з компактних флешок USB Type-C у світі
Xiaomi FX Pro 2025 – QLED-телевізори з 4K роздільною здатністю та доступними цінами
Figma отримала нові ШІ-інструменти і подорожчала втричі
Samsung Galaxy S25 Edge – представлений найтонший флагман компанії
Razer Clio – подушка-навушники для геймерів
Чи вигідно імпортувати акумулятори з Китаю: аналіз витрат і переваг
Call of Duty: Black Ops 6 стала рекордно прибутковою грою та одночасно з низьким утриманням користувачів
Стали відомі системні вимоги Mafia: The Old Country