MacBook Air 13: чем привлекает и кому подойдет

Ультрабуки — тонкие и легкие субноутбуки, предназначенные для эксплуатации на ходу. Макбук серии Эйр с диагональю 13 дюймов — образец компактности и утонченности. Он идеально подходит для бизнес-задач, учебы, творчества. Мобильность на высоте, и это не единственное преимущество. Лэптоп влюбляет в себя небывалой производительностью и эргономикой.

Процессор М3 обеспечивает продуктивность наравне с топовыми рабочими станциями, предназначенными для требовательных профессионалов. Оперативка в максимальном объеме 24 Гигабайта гарантирует многозадачность без лагов. Можно открывать десятки вкладок в браузере и параллельно работать в «тяжелых» приложениях. Емкость SSD накопителя стартует от 256 Гб и достигает 2 Тб. Впечатляет скорость считывания и записи данных: комфортно работать даже с большими файлами.

Главный секрет привлекательности Эйр — эффектный дизайн. Аккуратные, плавно закругленные углы корпуса, изящная рамка вокруг экрана, гладкая и тактильно приятная поверхность — ноутбуком невозможно налюбоваться. В линейке четыре оттенка:

Полуночное небо — вариация черного; звездное сияние — бело-бежевый с перламутровым отливом; серый космос — темный и немаркий, поэтому универсальный; серебро — нетленная классика, которая в интерпретации Apple смотрится особенно привлекательно.

Качественный экран делает Apple Macbook Air 13 оптимальным решением для повседневного использования. Технология Liquid Retina взаимодействует с контентом в расширенном динамическом диапазоне. Четкость, контрастность и щадящее влияние на глаза — то, что нужно для многочасовых посиделок за ноутбуком.

Цветовой баланс дисплея адаптируется под потребности пользователя. Возможна эксплуатация Макбука в слабо освещенном помещении и под открытым небом — на солнце.

В верхней части экрана небольшой вырез под веб-камеру, необходимую для видеосвязи и съемки. Есть микрофоны, которые передают голос без дополнительного оборудования. А еще у Эйра крутые динамики, выдающие чистый и объемный звук.

Целевая аудитория у тонкого и облегченного лэптопа широкая: от школьников до продвинутых пенсионеров.

Кому и когда стоит приобрести Макбук Эйр 13?

Макбук с экраном 13 дюймов — отличный вариант для школы. Особенно, если практикуется дистанционка и домашки в цифровом формате. Его удобно брать с собой на уроки, а также использовать для дополнительных онлайн занятий. Благодаря стабильной многозадачности можно одновременно слушать репетитора, конспектировать информацию и использовать программы экранного доступа.

Эйр также подойдет, если планируется переход с одной операционной системы на другую. Для первого знакомства с MacOS элегантный Air 13 — куда лучше сверхмощного Pro. При ограниченном бюджете можно выбрать поколение постарше или купить подержанную модель.

Целесообразно рассматривать MacBook 13, если в арсенале уже есть продукция «Яблока»: iPhone, Apple Watch, HomePod. Преимущества экосистемы заключаются в следующем:

Централизованное управление,

синхронизация паролей,

совместный доступ,

версии приложений для разных платформ,

быстрая и комфортная передача данных.



Постоянные командировки, частые разъезды — еще один повод для покупки MacBook. Сложно найти такой же сбалансированный и автономный лэптоп в столь миниатюрном исполнении.

Любой Эпл ноутбук — достойный подарок для любителя имиджевой техники. Это 2 в 1 — передовое «железо» и великолепный внешний вид.