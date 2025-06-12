lifecell меняет логотип избавляется от намеков про Turkcell

Оператор Lifecell представил обновлённый логотип, убрав из него элемент, который на протяжении многих лет ассоциировался с турецкой компанией Turkcell — жёлтый круг с «рожками», символизирующий антенну. Хотя визуальные изменения выглядят незначительно, они имеют важное символическое значение: таким образом бренд окончательно завершает этап связи с предыдущим владельцем.

Контекст изменений

Напомним, в декабре 2023 года Turkcell продал Lifecell французской инвестиционной группе NJJ, а уже в сентябре 2024 года оператор стал частью новой телеком-группы DVL. С тех пор Lifecell сосредоточен на интеграции ИТ-систем, инфраструктуры и экспертизы внутри холдинга, а также активно расширяет перечень услуг — включая фиксированную связь, домашний интернет, телевидение и другие решения.

Обновлённый логотип стал логичным продолжением этого курса: теперь бренд визуально отходит от турецкого наследия и формирует собственную идентичность в составе новой группы.

В официальном пресс-релизе Lifecell подчёркивает, что несмотря на изменения в айдентике, ключевые принципы компании остаются неизменными: это ориентация на клиента, инновации и технологическое развитие.

Обновлённый стиль будет постепенно внедряться во всех цифровых и физических точках контакта с пользователями.