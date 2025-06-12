lifecell змінює логотип позбавляється натяків про Turkcell

Оператор Lifecell представив оновлений логотип, прибравши з нього елемент, який протягом багатьох років асоціювався з турецькою компанією Turkcell — жовте коло з ріжками, що символізує антену. Хоча візуальні зміни виглядають незначною мірою, вони мають важливе символічне значення: таким чином бренд остаточно завершує етап зв’язку з попереднім власником.

Контекст змін

Нагадаємо, у грудні 2023 року Turkcell продав Lifecell французькій інвестиційній групі NJJ, а вже у вересні 2024 року оператор став частиною нової телеком-групи DVL. З того часу Lifecell зосереджений на інтеграції ІТ-систем, інфраструктури та експертизи всередині холдингу, а також активно розширює перелік послуг, включаючи фіксований зв’язок, домашній інтернет, телебачення та інші рішення.

Оновлений логотип став логічним продовженням цього курсу: тепер бренд візуально відходить від турецької спадщини та формує власну ідентичність у складі нової групи.

В офіційному прес-релізі Lifecell наголошує, що незважаючи на зміни в айдентиці, ключові принципи компанії залишаються незмінними: це орієнтація на клієнта, інновації та технологічний розвиток.

Оновлений стиль поступово впроваджуватиметься у всіх цифрових та фізичних точках контакту з користувачами.