Lian Li HydroShift LCD — серия CЖО AIO со скрытыми шлангами и ЖК-дисплеем03.07.24
Компания Lian Li выводит на рынок новые системы жидкостного охлаждения для процессоров с особым расположением шлангов для эстетического монтажа внутри корпуса ПК. Особенностью AIO-устройств серии HydroShift LCD являются короткие трубки, которые можно частично спрятать в корпусе радиатора. Продукты этой серии оснащены жидкокристаллическим экраном на блоке с водоблоком.
HydroShift LCD оснащены специальными шлангами серверного типа, которые обеспечивают долговечность и гибкость. Они тянутся вдоль радиатора и выступают ровно настолько, чтобы обеспечить монтаж охладителя с водоблоком внутри. Специальное крепление фиксирует шланги на боковой стороне корпуса, что делает их визуально более привлекательными и стильными.
Компания представила три варианта таких систем:
- HydroShift LCD 360S
- HydroShift LCD 360R
- HydroShift LCD 360TL
Они отличаются вентиляторами и подсветкой, но каждый вариант доступен в белом и черном цвете. Во всех случаях используется радиатор размером 403×124,5×27 мм с тремя вентиляторами по 120 мм. Поддерживается установка на процессоры AMD AM5/AM4 и Intel LGA 1700. Экран на базе матрицы IPS диагональю 2,88 дюйма с разрешением 480×480 пикселей поддерживает приложение L-Connect 3 для полного контроля и настройки. На экран можно выводить данные мониторинга параметров системы в реальном времени, менять темы и задавать динамические эффекты. Также можно выводить скриншоты и короткие видео.
Модели и характеристики:
- HydroShift LCD 360S
- Помпа: 1500–3800 об/мин
- Шум: менее 30 дБ
- Вентиляторы: без подсветки, воздушный поток 73,14 CFM
- Цена: $179,99
- HydroShift LCD 360R
- Помпа: до 3200 об/мин
- Вентиляторы: с подсветкой, воздушный поток 79,9 CFM
- Цена: $199,99
- HydroShift LCD 360TL
- Помпа: аналогичная 360R
- Вентиляторы: Uni Fan TL с уникальным дизайном и подсветкой, воздушный поток 90,1 CFM
- Цена: от $259,99
Каждая из моделей поддерживает полный контроль и управление через приложение L-Connect 3.
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Lian Li HydroShift LCD — серия CЖО AIO со скрытыми шлангами и ЖК-дисплеемLian Li комплектующие
Компания Lian Li выводит на рынок новые системы жидкостного охлаждения для процессоров с особым расположением шлангов для эстетического монтажа внутри корпуса ПК
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