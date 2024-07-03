Lian Li HydroShift LCD — серия CЖО AIO со скрытыми шлангами и ЖК-дисплеем

Компания Lian Li выводит на рынок новые системы жидкостного охлаждения для процессоров с особым расположением шлангов для эстетического монтажа внутри корпуса ПК. Особенностью AIO-устройств серии HydroShift LCD являются короткие трубки, которые можно частично спрятать в корпусе радиатора. Продукты этой серии оснащены жидкокристаллическим экраном на блоке с водоблоком.

HydroShift LCD оснащены специальными шлангами серверного типа, которые обеспечивают долговечность и гибкость. Они тянутся вдоль радиатора и выступают ровно настолько, чтобы обеспечить монтаж охладителя с водоблоком внутри. Специальное крепление фиксирует шланги на боковой стороне корпуса, что делает их визуально более привлекательными и стильными.

Компания представила три варианта таких систем:

HydroShift LCD 360S HydroShift LCD 360R HydroShift LCD 360TL

Они отличаются вентиляторами и подсветкой, но каждый вариант доступен в белом и черном цвете. Во всех случаях используется радиатор размером 403×124,5×27 мм с тремя вентиляторами по 120 мм. Поддерживается установка на процессоры AMD AM5/AM4 и Intel LGA 1700. Экран на базе матрицы IPS диагональю 2,88 дюйма с разрешением 480×480 пикселей поддерживает приложение L-Connect 3 для полного контроля и настройки. На экран можно выводить данные мониторинга параметров системы в реальном времени, менять темы и задавать динамические эффекты. Также можно выводить скриншоты и короткие видео.

Модели и характеристики:

HydroShift LCD 360S Помпа: 1500–3800 об/мин

Шум: менее 30 дБ

Вентиляторы: без подсветки, воздушный поток 73,14 CFM

Цена: $179,99 HydroShift LCD 360R Помпа: до 3200 об/мин

Вентиляторы: с подсветкой, воздушный поток 79,9 CFM

Цена: $199,99 HydroShift LCD 360TL Помпа: аналогичная 360R

Вентиляторы: Uni Fan TL с уникальным дизайном и подсветкой, воздушный поток 90,1 CFM

Цена: от $259,99

Каждая из моделей поддерживает полный контроль и управление через приложение L-Connect 3.