Lian Li HydroShift LCD – серія CЖО AIO із прихованими шлангами та РК-дисплеєм

Компанія Lian Li виводить на ринок нові системи охолодження рідини для процесорів з особливим розташуванням шлангів для естетичного монтажу всередині корпусу ПК. Особливістю пристроїв AIO HydroShift LCD є короткі трубки, які можна частково сховати в корпусі радіатора. Продукти цієї серії оснащені рідкокристалічним екраном на блоці з водоблоком.

HydroShift LCD оснащені спеціальними шлангами серверного типу, які забезпечують довговічність та гнучкість. Вони тягнуться вздовж радіатора і виступають настільки, щоб забезпечити монтаж охолоджувача з водоблоком всередині. Спеціальне кріплення фіксує шланги на боці корпусу, що робить їх візуально більш привабливими і стильними.



Компанія представила три варіанти таких систем:

HydroShift LCD 360S HydroShift LCD 360R HydroShift LCD 360TL

Вони відрізняються вентиляторами та підсвічуванням, але кожен варіант доступний у білому та чорному кольорі. У всіх випадках використовується радіатор розміром 403×124,5×27 мм з трьома вентиляторами по 120 мм. Підтримується установка на процесори AMD AM5/AM4 та Intel LGA 1700. Екран на базі матриці IPS діагоналлю 2,88 дюйма з роздільною здатністю 480×480 пікселів підтримує програму L-Connect 3 для повного контролю та налаштування. На екрані можна виводити дані моніторингу параметрів системи в реальному часі, змінювати теми та задавати динамічні ефекти. Також можна виводити скріншоти та короткі відео.

Моделі та характеристики:

HydroShift LCD 360S Помпа: 1500–3800 об/хв

Шум: менше 30 дБ

Вентилятори: без підсвічування, повітряний потік 73,14 CFM

Ціна: $179,99 HydroShift LCD 360R Помпа: до 3200 об/хв

Вентилятори: з підсвічуванням, повітряний потік 79,9 CFM

Ціна: $199,99 HydroShift LCD 360TL Помпа: аналогічна 360R

Вентилятори: Uni Fan TL з унікальним дизайном та підсвічуванням, повітряний потік 90,1 CFM

Ціна: від $259,99

Кожна з моделей підтримує повний контроль та керування через програму L-Connect 3.