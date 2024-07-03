Lian Li HydroShift LCD – серія CЖО AIO із прихованими шлангами та РК-дисплеєм03.07.24
Компанія Lian Li виводить на ринок нові системи охолодження рідини для процесорів з особливим розташуванням шлангів для естетичного монтажу всередині корпусу ПК. Особливістю пристроїв AIO HydroShift LCD є короткі трубки, які можна частково сховати в корпусі радіатора. Продукти цієї серії оснащені рідкокристалічним екраном на блоці з водоблоком.
HydroShift LCD оснащені спеціальними шлангами серверного типу, які забезпечують довговічність та гнучкість. Вони тягнуться вздовж радіатора і виступають настільки, щоб забезпечити монтаж охолоджувача з водоблоком всередині. Спеціальне кріплення фіксує шланги на боці корпусу, що робить їх візуально більш привабливими і стильними.
Компанія представила три варіанти таких систем:
- HydroShift LCD 360S
- HydroShift LCD 360R
- HydroShift LCD 360TL
Вони відрізняються вентиляторами та підсвічуванням, але кожен варіант доступний у білому та чорному кольорі. У всіх випадках використовується радіатор розміром 403×124,5×27 мм з трьома вентиляторами по 120 мм. Підтримується установка на процесори AMD AM5/AM4 та Intel LGA 1700. Екран на базі матриці IPS діагоналлю 2,88 дюйма з роздільною здатністю 480×480 пікселів підтримує програму L-Connect 3 для повного контролю та налаштування. На екрані можна виводити дані моніторингу параметрів системи в реальному часі, змінювати теми та задавати динамічні ефекти. Також можна виводити скріншоти та короткі відео.
Моделі та характеристики:
- HydroShift LCD 360S
- Помпа: 1500–3800 об/хв
- Шум: менше 30 дБ
- Вентилятори: без підсвічування, повітряний потік 73,14 CFM
- Ціна: $179,99
- HydroShift LCD 360R
- Помпа: до 3200 об/хв
- Вентилятори: з підсвічуванням, повітряний потік 79,9 CFM
- Ціна: $199,99
- HydroShift LCD 360TL
- Помпа: аналогічна 360R
- Вентилятори: Uni Fan TL з унікальним дизайном та підсвічуванням, повітряний потік 90,1 CFM
- Ціна: від $259,99
Кожна з моделей підтримує повний контроль та керування через програму L-Connect 3.
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Lian Li HydroShift LCD – серія CЖО AIO із прихованими шлангами та РК-дисплеємLian Li комплектуючі
Компанія Lian Li виводить на ринок нові системи рідинного охолодження для процесорів з особливим розташуванням шлангів для естетичного монтажу всередині корпусу ПК
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