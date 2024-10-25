LG с Razer и MediaTek разработали версию Bluetooth со сверхнизкой задержкой25.10.24
LG в сотрудничестве с Razer и MediaTek представила первый в мире игровой контроллер с поддержкой технологии Bluetooth со сверхнизкой задержкой (BT ULL) на LG webOS Summit 2024. Технология BT ULL обеспечивает задержку в 1 миллисекунду, что делает ее идеальной для облачных игр с высокими требованиями. скорости отклика.
- Демонстрация BT ULL: Контроллер Razer с поддержкой BT ULL был протестирован на смарттелевизоре LG webOS. По сравнению с обычными контроллерами новая технология продемонстрировала значительно более низкую задержку и улучшенную точность управления в играх, таких как шутеры от первого лица (FPS), боевые и гоночные симуляторы.
- Инициативы LG: Компания планирует внедрить программу сертификации игровых контроллеров сторонних производителей, чтобы обеспечить совместимость устройств с поддержкой BT ULL с телевизорами LG webOS. Первым сертифицированным партнером станет Razer.
- Общая разработка с MediaTek: Технологию BT ULL интегрируют в чипсет MediaTek Wi-Fi MT7921, что также будет поддерживать Wi-Fi 6 из серии Filogic.
- Новые модели телевизоров: OLED и QNED телевизоры премиумкласса от LG, обладающие частотой обновления 120 Гц или более, выйдут на рынок в 2025 году с поддержкой BT ULL.
Это открывает новые возможности для облачных игр с молниеносной скоростью отклика на смартфонах LG.
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