LG з Razer та MediaTek розробили версію Bluetooth із наднизькою затримкою25.10.24
LG у співпраці з Razer та MediaTek представила перший у світі ігровий контролер з підтримкою технології Bluetooth із наднизькою затримкою (BT ULL) на LG webOS Summit 2024. Технологія BT ULL забезпечує затримку в 1 мілісекунду, що робить її ідеальною для хмарних ігор з високими вимогами. швидкості відгуку.
- Демонстрація BT ULL: Контролер Razer з підтримкою BT ULL був протестований на смартфоні LG webOS. У порівнянні зі звичайними контролерами нова технологія продемонструвала значно нижчу затримку та покращену точність управління в іграх, таких як шутери від першої особи (FPS), бойові та гоночні симулятори.
- Ініціативи LG: Компанія планує впровадити програму сертифікації ігрових контролерів сторонніх виробників, щоб забезпечити сумісність пристроїв із підтримкою BT ULL із телевізорами LG webOS. Першим сертифікованим партнером стане Razer.
- Загальна розробка з MediaTek: Технологію BT ULL інтегрують у чіпсет MediaTek Wi-Fi MT7921, що також підтримуватиме Wi-Fi 6 із серії Filogic.
- Нові моделі телевізорів: OLED та QNED телевізори преміумкласу від LG, що володіють частотою оновлення 120 Гц або більше, вийдуть на ринок у 2025 році за допомогою BT ULL.
Це відкриває нові можливості для хмарних ігор із блискавичною швидкістю відгуку на смартфонах LG.
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