LG анонсировала интегрированную платформу контроллеров для умных автомобилей

LG Electronics и Qualcomm Technologies представят на CES 2025 платформу Cross Domain Controller (xDC) — интегрированное решение, объединяющее информационно-развлекательные системы (IVI) и системы помощи водителю (ADAS) на базе Snapdragon Ride Flex SoC.

Платформа xDC отвечает растущим требованиям к централизованным компьютерам в современных автомобилях, интегрируя функции автоматизированного вождения с IVI. Она обеспечивает быструю обработку данных и обладает сертификацией ASIL-D — высшим стандартом безопасности в автоиндустрии.

Технология снижает затраты за счет объединения нескольких систем в одном контроллере. Водитель и пассажиры смогут получать информацию о критических предупреждениях ADAS, альтернативных маршрутах и даже предложения о скидках в ближайших магазинах.

LG также представит на CES концепт фургона будущего под названием «Lifestyle Solution for Mobility» и систему «AI In-Vehicle Experience», основанную на датчиках в салоне. Эти решения демонстрируют переход к программно-ориентированным автомобилям нового поколения.