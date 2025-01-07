LG анонсувала інтегровану платформу контролерів для розумних автомобілів07.01.25
LG Electronics і Qualcomm Technologies представлять на CES 2025 платформу Cross Domain Controller (xDC) – інтегроване рішення, що поєднує інформаційно-розважальні системи (IVI) та системи допомоги водію (ADAS) на базі Snapdragon Ride Flex SoC.
Платформа xDC відповідає вимогам до централізованих комп’ютерів у сучасних автомобілях, інтегруючи функції автоматизованого водіння з IVI. Вона забезпечує швидку обробку даних і має сертифікацію ASIL-D – найвищий стандарт безпеки в автоіндустрії.
Технологія знижує витрати з допомогою об’єднання кількох систем у одному контролері. Водій та пасажири зможуть отримувати інформацію про критичні попередження ADAS, альтернативні маршрути і навіть пропозиції про знижки в найближчих магазинах.
LG також представить на CES концепт фургона майбутнього під назвою Lifestyle Solution for Mobility і систему AI In-Vehicle Experience, засновану на датчиках в салоні. Ці рішення демонструють перехід до програмно-орієнтованих автомобілів нового покоління.
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LG анонсувала інтегровану платформу контролерів для розумних автомобілів CES LG автомобіль
LG Cross Domain Controller (xDC) – інтегроване рішення, що поєднує інформаційно-розважальні системи (IVI) та системи допомоги водієві (ADAS)
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