LG анонсувала інтегровану платформу контролерів для розумних автомобілів

LG Electronics і Qualcomm Technologies представлять на CES 2025 платформу Cross Domain Controller (xDC) – інтегроване рішення, що поєднує інформаційно-розважальні системи (IVI) та системи допомоги водію (ADAS) на базі Snapdragon Ride Flex SoC.

Платформа xDC відповідає вимогам до централізованих комп’ютерів у сучасних автомобілях, інтегруючи функції автоматизованого водіння з IVI. Вона забезпечує швидку обробку даних і має сертифікацію ASIL-D – найвищий стандарт безпеки в автоіндустрії.

Технологія знижує витрати з допомогою об’єднання кількох систем у одному контролері. Водій та пасажири зможуть отримувати інформацію про критичні попередження ADAS, альтернативні маршрути і навіть пропозиції про знижки в найближчих магазинах.

LG також представить на CES концепт фургона майбутнього під назвою Lifestyle Solution for Mobility і систему AI In-Vehicle Experience, засновану на датчиках в салоні. Ці рішення демонструють перехід до програмно-орієнтованих автомобілів нового покоління.