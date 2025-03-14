Lenovo выпустила SSD-накопитель в корпусе гранаты

Lenovo представила необычный SSD-накопитель Legion Tactical Mobile SSD, дизайн которого выполнен в стиле военной тематики. Устройство выпущено в честь премьеры китайского фильма Operation Hadal и будет продаваться исключительно на местных маркетплейсах.

Главной особенностью накопителя стал корпус в форме гранаты, выполненный из алюминиевого сплава. Lenovo предлагает три варианта комплектации:

пустой корпус за $41, позволяющий установить собственный SSD;

коллекционный комплект с атрибутикой из фильма за $55;

версия с предустановленным 1 ТБ SSD и периферийными устройствами за $110.

Корпус Legion Tactical Mobile SSD оснащен выдвижной панелью для замены накопителя без инструментов. Модель на 1 ТБ поддерживает скорость чтения до 1050 МБ/с и записи до 1000 МБ/с через USB 3.2 Gen2. Высота устройства составляет 143,2 мм, вес — 320 г.

Как и большинство игровых аксессуаров, Legion Tactical Mobile SSD получил RGB-подсветку. В комплекте идут кабели USB-C и USB-A. Накопитель совместим с Windows и macOS.