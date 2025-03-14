Lenovo випустила SSD-накопичувач у корпусі гранати

Lenovo представила незвичайний SSD-накопичувач Legion Tactical Mobile SSD, дизайн якого виконаний у стилі військової тематики. Пристрій випущено на честь прем’єри китайського фільму Operation Hadal і буде продаватися виключно на місцевих маркетплейсах.

Головною особливістю накопичувача став корпус у формі гранати, виготовлений з алюмінієвого сплаву. Lenovo пропонує три варіанти комплектації:

порожній корпус за $41, що дозволяє встановити власний SSD;

колекційний комплект з атрибутикою з фільму за $55;

версія з встановленим 1 ТБ SSD та периферійними пристроями за $110.

Корпус Legion Tactical Mobile SSD оснащений висувною панеллю для заміни накопичувача без інструментів. Модель на 1 ТБ підтримує швидкість читання до 1050 МБ/с та запису до 1000 МБ/с через USB 3.2 Gen2. Висота пристрою становить 143,2 мм, вага – 320 г.

Як і більшість ігрових аксесуарів, Legion Tactical Mobile SSD отримав RGB-підсвічування. У комплекті йдуть кабелі USB-C та USB-A. Накопичувач сумісний із Windows та macOS.