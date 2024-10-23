Lenovo ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition на Intel Core Ultra 200V получил 2,8К дисплей OLED 120 Гц23.10.24
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition на ежегодном мероприятии Tech World, позиционируя его как устройство с интеграцией искусственного интеллекта от Copilot. Ноутбук имеет 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит.
Одной из ключевых новинок стал ноутбук ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition, интегрирующий функции AI для гибридной работы. Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц, а также использует процессоры Intel Core Ultra 200V, до 32 ГБ оперативной памяти и нейронный процессор мощностью до 48 TOPS.
Помимо ноутбука, Lenovo представила систему жидкостного охлаждения Neptune для серверов и несколько новых AI-решений, включая локального ассистента AI Now и платформу Learning Zone для образования. Компания также представила концепт цифрового помощника AI Buddy и инструменты поддержки людей с болезнью Альцгеймера, БАС и кардиологическими проблемами.
Также анонсировано создание клинической платформы для выявления аритмии в сотрудничестве с больницей InCor, использующей устройство IoT для мониторинга состояния пациентов в режиме реального времени.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Хаб Ugreen CM681 13-в-1 покроет все нужды авторов, редакторов, создателей, творцов и прочих созидателей контента
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Lenovo ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition на Intel Core Ultra 200V получил 2,8К дисплей OLED 120 ГцLenovo ноутбук
Помимо ноутбука, Lenovo представила систему жидкостного охлаждения Neptune для серверов и несколько новых AI-решений
Вентилятор, обогреватель, Bluetooth-колонка, беспроводная зарядка и лампа — все это одно устройство HomiffiKickstarter беспроводная зарядка стартап
Также Homiffi оснащено таймером, который позволяет автоматически отключать обогрев или вентиляцию по истечении заданного времени.