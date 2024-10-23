Lenovo ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition на Intel Core Ultra 200V получил 2,8К дисплей OLED 120 Гц

Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition на ежегодном мероприятии Tech World, позиционируя его как устройство с интеграцией искусственного интеллекта от Copilot. Ноутбук имеет 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

Одной из ключевых новинок стал ноутбук ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition, интегрирующий функции AI для гибридной работы. Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц, а также использует процессоры Intel Core Ultra 200V, до 32 ГБ оперативной памяти и нейронный процессор мощностью до 48 TOPS.

Помимо ноутбука, Lenovo представила систему жидкостного охлаждения Neptune для серверов и несколько новых AI-решений, включая локального ассистента AI Now и платформу Learning Zone для образования. Компания также представила концепт цифрового помощника AI Buddy и инструменты поддержки людей с болезнью Альцгеймера, БАС и кардиологическими проблемами.

Также анонсировано создание клинической платформы для выявления аритмии в сотрудничестве с больницей InCor, использующей устройство IoT для мониторинга состояния пациентов в режиме реального времени.