Lenovo ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition на Intel Core Ultra 200V отримав 2,8К дисплей OLED 120 Гц23.10.24
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition на щорічному заході Tech World, позиціонуючи його як пристрій із інтеграцією штучного інтелекту від Copilot. Ноутбук має 14-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2,8K, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 500 нит.
Однією з ключових новинок став ноутбук ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition, що інтегрує функції AI для гібридної роботи. Пристрій оснащений 14-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2,8K та частотою оновлення 120 Гц, а також використовує процесори Intel Core Ultra 200V, до 32 ГБ оперативної пам’яті та нейронний процесор потужністю до 48 TOPS.
Крім ноутбука, Lenovo представила систему рідинного охолодження Neptune для серверів та кілька нових AI-рішень, включаючи локального асистента AI Now та платформу Learning Zone для освіти. Компанія також представила концепт цифрового помічника AI Buddy та інструменти підтримки людей із хворобою Альцгеймера, БАС та кардіологічними проблемами.
Також анонсовано створення клінічної платформи для виявлення аритмії у співпраці з лікарнею InCor, яка використовує пристрій IoT для моніторингу стану пацієнтів у режимі реального часу.
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Lenovo ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition на Intel Core Ultra 200V отримав 2,8К дисплей OLED 120 ГцLenovo ноутбук
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