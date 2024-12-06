Lenovo ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition с AMD AI 7 Pro стоит $137506.12.24
Lenovo представила новую модель ноутбука ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition, оснащенную мощным процессором AMD Ryzen AI 7 Pro 360. Этот чип с 8 ядрами и 16 потоками работает на тактовой частоте до 5,0 ГГц, что обеспечивает высокую производительность. Он оснащен интегрированной графикой Radeon и нейронным процессором Ryzen NPU, который достигает производительности до 50 TOPS для ускорения работы с ИИ-приложениями.
Ноутбук получил 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ SSD PCIe 4.0, что гарантирует быструю загрузку и работу с данными. Экран диагональю 14 дюймов имеет разрешение 1920×1200 пикселей, покрывает 100% цветового пространства sRGB и сертифицирован для снижения синего света, что делает устройство комфортным для длительной работы.
ThinkPad T14s поддерживает новейшие технологии подключения, включая Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и Thunderbolt 4. Его корпус весит всего 1,3 кг, что делает ноутбук удобным для транспортировки. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, обеспечивающую до 80% заряда за час. Начальная стоимость ноутбука в Китае составляет 1375 долларам США.
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