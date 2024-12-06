Lenovo ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition з AMD AI 7 Pro коштує $1375

Lenovo представила нову модель ноутбука ThinkPad T14s 2024 Ryzen Edition, оснащену потужним процесором AMD Ryzen AI 7 Pro 360. Цей чіп з 8 ядрами та 16 потоками працює на тактовій частоті до 5,0 ГГц, що забезпечує високу продуктивність. Він оснащений інтегрованою графікою Radeon та нейронним процесором Ryzen NPU, який досягає продуктивності до 50 TOPS для прискорення роботи з ІІ-додатками.

Ноутбук отримав 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 1 ТБ SSD PCIe 4.0, що гарантує швидке завантаження та роботу з даними. Екран діагоналлю 14 дюймів має роздільну здатність 1920×1200 пікселів, покриває 100% колірного простору sRGB та сертифікований для зниження синього світла, що робить пристрій комфортним для тривалої роботи.

ThinkPad T14s підтримує новітні технології підключення, включаючи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та Thunderbolt 4. Його корпус важить лише 1,3 кг, що робить ноутбук зручним для транспортування. Пристрій підтримує функцію швидкого заряджання, що забезпечує до 80% заряду за годину. Початкова вартість ноутбука в Китаї становить 1375 доларів США.