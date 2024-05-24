Lenovo разработала собственный форм-фактор видеокарт для ноутбуков24.05.24
В компьютерах Lenovo был обнаружен необычный вариант GeForce RTX 4050 Laptop, выполненный в виде отдельной карты расширения. Наиболее интересной особенностью этого мобильного видеоадаптера является его форм-фактор. Вместо использования традиционного формата MXM (Mobile PCI Express Module), Lenovo разработала собственный типоразмер на основе разъема M.2.
Этот подход предоставляет большую гибкость при конфигурировании систем класса all-in-one или ноутбуков. Например, вместо дискретного видеоадаптера можно установить NVMe-накопитель формата M.2. В настоящее время такой формат используется только для GeForce RTX 4050 Laptop, однако печатная плата устройства также позволяет выпустить аналогичную карту для GeForce RTX 4060 Laptop.
Относительно дальнейших планов Lenovo по развитию этого необычного формата мобильных видеокарт пока нет подробной информации.
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