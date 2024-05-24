Lenovo розробила власний форм-фактор відеокарт для ноутбуків

У комп’ютерах Lenovo виявили незвичайний варіант GeForce RTX 4050 Laptop, виконаний у вигляді окремої карти розширення. Найбільш цікавою особливістю цього мобільного відеоадаптера є його форм-фактор. Замість використання традиційного формату MXM (Mobile PCI Express Module) Lenovo розробила власний типорозмір на основі роз’єму M.2.

Цей підхід забезпечує більшу гнучкість при конфігуруванні систем класу all-in-one або ноутбуків. Наприклад, замість дискретного відеоадаптера можна встановити NVMe-накопичувач формату M.2. В даний час такий формат використовується тільки для GeForce RTX 4050 Laptop, проте друкована плата пристрою також дозволяє випустити аналогічну картку GeForce RTX 4060 Laptop.

Щодо подальших планів Lenovo щодо розвитку цього незвичайного формату мобільних відеокарт поки що немає докладної інформації.