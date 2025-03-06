Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook с 3D-экраном и управлением смарт-кольцом

На выставке Mobile World Congress 2025 в Барселоне компания Lenovo представила концептуальный ноутбук ThinkBook 3D, демонстрирующий два революционных решения.

Первая особенность – трехмерный дисплей с разрешением 3200×2000 пикселей, не требующий специальных очков. Эффект 3D достигается благодаря легкому изгибу экрана, направленной подсветке и системе отслеживания положения головы пользователя. Это позволяет корректировать изображение в реальном времени, создавая объемный эффект под любым углом.

Вторая инновация – система управления с помощью смарт-кольца Lenovo AI Ring. Аксессуар оснащен датчиками и использует алгоритмы искусственного интеллекта, что позволяет пролистывать страницы, вращать 3D-объекты и взаимодействовать с интерфейсом без традиционных устройств ввода.

Пока что Lenovo ThinkBook 3D существует только в виде концепта, и нет гарантий, что устройство появится в продаже в ближайшее время. Однако предложенные технологии демонстрируют возможные направления развития ноутбуков в будущем.

Компания Lenovo анонсировала новый Chromebook Plus 2-in-1, разработанный для пользователей, которым важно сочетание мощности ноутбука и гибкости планшета. Это устройство станет полезным инструментом для студентов, офисных сотрудников и пользователей с базовыми потребностями в производительности.

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснащен 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200, поддерживающим стилус Lenovo USI Pen 2. Благодаря шарниру на 360° устройство можно использовать как ноутбук, планшет или в режиме «палатки».

Особенности устройства

Корпус устройства сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает защиту от повреждений. Легкий и прочный Chromebook весит всего 1,5 кг и оснащен клавиатурой с подсветкой и защитой от жидкостей.

Устройство предлагается в различных конфигурациях, включая процессоры Intel Core до i7, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ SSD. Начальная модель имеет 128 ГБ eMMC.

Батарея хромбука Леново емкостью 50 Вт·ч обеспечивает до 11 часов автономной работы. Chromebook оснащен двумя портами USB-A, двумя USB-C, HDMI и слотом для карт microSD. Для беспроводного подключения доступны Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Фронтальная камера разрешением 5 МП подходит для видеоконференций и онлайн-общения.

Официальные данные о стоимости и дате начала продаж пока не объявлены. Однако устройство, вероятно, будет представлено в среднем ценовом сегменте.

Вместе с Chromebook Plus 2-in-1 Lenovo также анонсировала Yoga Slim 9i — уникальный ноутбук с двумя POLED-дисплеями и расширенными возможностями искусственного интеллекта. Lenovo активно развивает инновационные решения, укрепляя свои позиции на рынке универсальных устройств.