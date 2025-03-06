Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook з 3D-екраном та керуванням смарт-кільцем06.03.25
На виставці Mobile World Congress 2025 у Барселоні компанія Lenovo представила концептуальний ноутбук ThinkBook 3D, що демонструє два революційні рішення.
Перша особливість – тривимірний дисплей з роздільною здатністю 3200×2000 пікселів, що не потребує спеціальних окулярів. Ефект 3D досягається завдяки легкому вигину екрану, спрямованому підсвічуванню та системі відстеження положення голови користувача. Це дозволяє коригувати зображення у реальному часі, створюючи об’ємний ефект під будь-яким кутом.
Друга інновація – система керування за допомогою смарт-кільця Lenovo AI Ring. Аксесуар оснащений датчиками та використовує алгоритми штучного інтелекту, що дозволяє перегортати сторінки, обертати 3D-об’єкти та взаємодіяти з інтерфейсом без традиційних пристроїв введення.
Поки що Lenovo ThinkBook 3D існує лише у вигляді концепту, і немає гарантій, що пристрій з’явиться у продажу найближчим часом. Проте запропоновані технології демонструють можливі напрямки розвитку ноутбуків у майбутньому.
Компанія Lenovo анонсувала новий Chromebook Plus 2-in-1, розроблений для користувачів, яким важливе поєднання потужності ноутбука та гнучкості планшета. Цей пристрій стане корисним інструментом для студентів, офісних співробітників та користувачів з базовими потребами у продуктивності.
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснащений 14-дюймовим сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1200, що підтримує стілус Lenovo USI Pen 2. Завдяки шарніру на 360 ° пристрій можна використовувати як ноутбук, планшет або в режимі намету.
Особливості пристрою
Корпус пристрою сертифікований за стандартом MIL-STD-810H, що забезпечує захист від пошкоджень. Легкий та міцний Chromebook важить всього 1,5 кг та оснащений клавіатурою з підсвічуванням та захистом від рідин.
Пристрій пропонується в різних конфігураціях, включаючи процесори Intel Core до i7, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і 512 ГБ SSD. Початкова модель має 128 ГБ eMMC.
Батарея хромбука Леново ємністю 50 Вт·год забезпечує до 11 години автономної роботи. Chromebook оснащений двома портами USB-A, двома USB-C, HDMI та слотом для карт microSD. Для бездротового з’єднання доступні Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3. Фронтальна камера роздільною здатністю 5 МП підходить для відеоконференцій та онлайн-спілкування.
Офіційні дані про вартість та дату початку продажів поки не оголошені. Однак, пристрій, ймовірно, буде представлено в середньому ціновому сегменті.
Разом із Chromebook Plus 2-in-1 Lenovo також анонсувала Yoga Slim 9i — унікальний ноутбук із двома POLED-дисплеями та розширеними можливостями штучного інтелекту. Lenovo активно розвиває інноваційні рішення зміцнюючи свої позиції на ринку універсальних пристроїв.
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