Lenovo показала ноутбуки Copilot+ PC на базе Intel, AMD и Qualcomm. А концепт Auto Twist имеет моторизированную крышку с дисплеем

Lenovo на выставке IFA 2024 представила несколько новинок, среди которых выделяются модели из разных линеек, нацеленные на повышение производительности и удобства использования.

Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition привлекает внимание 15,3-дюймовым экраном с разрешением 2.8K, возможностью выбора между сенсорными OLED и LCD панелями. В его основе лежат 8-ядерные процессоры Intel Core Ultra (Series 2) и нейронный процессор с производительностью 45 TOPS для задач, связанных с ИИ.

Модель ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition оснащена 14-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2.8K и частотой 120 Гц, что делает его подходящим для задач с высокой визуальной нагрузкой. Здесь используется Intel Core Ultra 9 с графикой Intel Arc Xe2.

Ноутбук Yoga Pro 7 на базе AMD Ryzen AI 9 365 предлагает до 50 TOPS мощности нейронного процессора и 14,5-дюймовый OLED дисплей PureSight Pro с разрешением 2,8K. Среди других характеристик – клавиатура Soft Touch и четыре микрофона с функцией шумоподавления.

Модель IdeaPad 5x 2-в-1 с 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus и 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем обеспечивает поддержку полного цветового охвата DCI-P3, а ноутбук IdeaPad Slim 5x имеет схожие характеристики с корпусом, соответствующим военным стандартам.

Концепт Auto Twist стал ярким экспериментом Lenovo. Он предлагает автоматическое управление положением дисплея, следя за движениями пользователя в комнате и подстраивая экран для улучшения комфорта и предотвращения усталости. Крышка может сама раскрываться и поворачиваться вокруг своей оси.