Lenovo показала ноутбуки Copilot+ PC на базі Intel, AMD та Qualcomm. А концепт Auto Twist має моторизовану кришку із дисплеєм

Lenovo на виставці IFA 2024 представила кілька новинок, серед яких виділяються моделі з різних лінійок, націлені на підвищення продуктивності та зручності використання.

Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition привертає увагу 15,3-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2.8K, можливістю вибору між сенсорними OLED та LCD панелями. В його основі лежать 8-ядерні процесори Intel Core Ultra (Series 2) та нейронний процесор з продуктивністю 45 TOPS для завдань, пов’язаних з ІІ.

Модель ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition оснащена 14-дюймовим дисплеєм OLED з роздільною здатністю 2.8K і частотою 120 Гц, що робить його придатним для завдань з високим візуальним навантаженням. Тут використовується Intel Core Ultra 9 із графікою Intel Arc Xe2.

Ноутбук Yoga Pro 7 на базі AMD Ryzen AI 9 365 пропонує до 50 TOPS потужності нейронного процесора та 14,5-дюймовий OLED дисплей PureSight Pro з роздільною здатністю 2,8K. Серед інших характеристик – клавіатура Soft Touch та чотири мікрофони з функцією шумозаглушення.

Модель IdeaPad 5x 2-в-1 з 8-ядерним процесором Snapdragon X Plus та 14-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм забезпечує підтримку повного кольорового охоплення DCI-P3, а ноутбук IdeaPad Slim 5x</ strong> має схожі характеристики з корпусом, що відповідає військовим стандартам.

Концепт Auto Twist став яскравим експериментом Lenovo. Він пропонує автоматичне керування положенням дисплея, стежачи за рухами користувача в кімнаті та підстроюючи екран для покращення комфорту та запобігання втомі. Кришка може сама розкриватися та повертатися навколо своєї осі.