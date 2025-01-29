Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорным дисплеем и процессором Intel Core i729.01.25
Компания Lenovo анонсировала новый Chromebook Plus 2-in-1, разработанный для пользователей, которым важно сочетание мощности ноутбука и гибкости планшета. Это устройство станет полезным инструментом для студентов, офисных сотрудников и пользователей с базовыми потребностями в производительности.
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснащен 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200, поддерживающим стилус Lenovo USI Pen 2. Благодаря шарниру на 360° устройство можно использовать как ноутбук, планшет или в режиме «палатки».
Особенности устройства
Корпус устройства сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает защиту от повреждений. Легкий и прочный Chromebook весит всего 1,5 кг и оснащен клавиатурой с подсветкой и защитой от жидкостей.
Устройство предлагается в различных конфигурациях, включая процессоры Intel Core до i7, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ SSD. Начальная модель имеет 128 ГБ eMMC.
Батарея хромбука Леново емкостью 50 Вт·ч обеспечивает до 11 часов автономной работы. Chromebook оснащен двумя портами USB-A, двумя USB-C, HDMI и слотом для карт microSD. Для беспроводного подключения доступны Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Фронтальная камера разрешением 5 МП подходит для видеоконференций и онлайн-общения.
Официальные данные о стоимости и дате начала продаж пока не объявлены. Однако устройство, вероятно, будет представлено в среднем ценовом сегменте.
Вместе с Chromebook Plus 2-in-1 Lenovo также анонсировала Yoga Slim 9i — уникальный ноутбук с двумя POLED-дисплеями и расширенными возможностями искусственного интеллекта. Lenovo активно развивает инновационные решения, укрепляя свои позиции на рынке универсальных устройств.
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Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснащен 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200, поддерживающим стилус Lenovo USI Pen 2
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