Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорним дисплеєм та процесором Intel Core i729.01.25
Компанія Lenovo анонсувала новий Chromebook Plus 2-in-1, розроблений для користувачів, яким важливе поєднання потужності ноутбука та гнучкості планшета. Цей пристрій стане корисним інструментом для студентів, офісних співробітників та користувачів з базовими потребами у продуктивності.
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснащений 14-дюймовим сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1200, що підтримує стілус Lenovo USI Pen 2. Завдяки шарніру на 360 ° пристрій можна використовувати як ноутбук, планшет або в режимі “намети”.
Особливості пристрою
Корпус пристрою сертифікований за стандартом MIL-STD-810H, що забезпечує захист від пошкоджень. Легкий та міцний Chromebook важить всього 1,5 кг та оснащений клавіатурою з підсвічуванням та захистом від рідин.
Пристрій пропонується в різних конфігураціях, включаючи процесори Intel Core до i7, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і 512 ГБ SSD. Початкова модель має 128 ГБ eMMC.
Батарея хромбука Леново ємністю 50 Вт·год забезпечує до 11 години автономної роботи. Chromebook оснащений двома портами USB-A, двома USB-C, HDMI та слотом для карт microSD. Для бездротового з’єднання доступні Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3. Фронтальна камера роздільною здатністю 5 МП підходить для відеоконференцій та онлайн-спілкування.
Офіційні дані про вартість та дату початку продажів поки не оголошені. Однак, пристрій, ймовірно, буде представлено в середньому ціновому сегменті.
Разом із Chromebook Plus 2-in-1 Lenovo також анонсувала Yoga Slim 9i — унікальний ноутбук із двома POLED-дисплеями та розширеними можливостями штучного інтелекту. Lenovo активно розвиває інноваційні рішення, зміцнюючи свої позиції ринку універсальних пристроїв.
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