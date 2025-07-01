Lenovo Chromebook Plus 14 с чипом MediaTek работает до 17 часов от батареи

Lenovo совместно с Google анонсировали новый ноутбук Chromebook Plus 14, который стал одним из первых в серии на базе ARM-чипа MediaTek Kompanio Ultra 910. Устройство обещает заметный прирост производительности и автономную работу до 17 часов.

Это важный шаг для экосистемы Chromebook, где традиционно преобладали процессоры Intel и AMD. Теперь же платформа Chrome OS делает ставку на ARM-архитектуру — ту же, что успешно используется в ноутбуках Apple и всё активнее внедряется в Windows-устройства.

Характеристики Chromebook Plus 14

Lenovo Chromebook Plus 14 оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей. В некоторых конфигурациях экран сенсорный. Вес устройства составляет около 1,17 кг, а толщина — чуть более 1,5 см. Внешне он напоминает MacBook: лёгкий, тонкий и минималистичный.

Доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos включает четыре динамика, два из которых направлены вниз. Также предусмотрены 5-мегапиксельная веб-камера и сканер отпечатков пальцев для биометрической защиты.

В Chromebook Plus 14 встроены функции искусственного интеллекта Google Gemini. В частности, реализована уникальная возможность Smart Grouping — автоматическая организация вкладок и документов в виртуальные рабочие пространства для повышения продуктивности.

В приложении «Галерея» появились инструменты ИИ-редактирования, включая удаление фона на фото и создание стикеров. Также поддерживаются функции выделения текста на изображениях с контекстными действиями (например, создание событий в календаре), генерация изображений на базе ИИ и поиск по выделенной части экрана.

Цена и доступность

Lenovo Chromebook Plus 14 уже поступил в продажу в США по стартовой цене от $649. При покупке устройства пользователи получают бесплатный годовой доступ к тарифу Google One AI Pro, включающему 2 ТБ облачного хранилища и расширенные функции Gemini.