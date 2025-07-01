Lenovo Chromebook Plus 14 з чіпом MediaTek працює до 17 години від батареї01.07.25
Lenovo спільно з Google анонсували новий ноутбук Chromebook Plus 14, який став одним із перших у серії на базі ARM-чіпа MediaTek Kompanio Ultra 910. Пристрій обіцяє помітний приріст продуктивності та автономну роботу до 17 години.
Це важливий крок для екосистеми Chromebook, де традиційно переважали процесори Intel та AMD. Тепер платформа Chrome OS робить ставку на ARM-архітектуру – ту ж, що успішно використовується в ноутбуках Apple і все активніше впроваджується в Windows-пристрої.
Характеристики Chromebook Plus 14
Lenovo Chromebook Plus 14 оснащений 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів. У деяких конфігураціях екран є сенсорним. Вага пристрою становить близько 1,17 кг, а товщина трохи більше 1,5 см. Зовні він нагадує MacBook: легкий, тонкий і мінімалістичний.
Доступні версії з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 256 ГБ. Аудіосистема з підтримкою Dolby Atmos включає чотири динаміки, два з яких спрямовані вниз. Також передбачені 5-мегапіксельна веб-камера та сканер відбитків пальців для біометричного захисту.
У Chromebook Plus 14 вбудовано функції штучного інтелекту Google Gemini. Зокрема, реалізовано унікальну можливість Smart Grouping — автоматичну організацію вкладок та документів у віртуальні робочі простори для підвищення продуктивності.
У програмі “Галерея” з’явилися інструменти ІІ-редагування, включаючи видалення фону на фото та створення стікерів. Також підтримуються функції виділення тексту на зображеннях з контекстними діями (наприклад, створення подій у календарі), генерація зображень на базі ІІ та пошук по виділеній частині екрана.
Ціна та доступність
Lenovo Chromebook Plus 14 вже надійшов у продаж у США за стартовою ціною від $649. Купуючи пристрій, користувачі отримують безкоштовний річний доступ до тарифу Google One AI Pro, що включає 2 ТБ хмарного сховища та розширені функції Gemini.
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