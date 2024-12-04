Leica удалось получить рекордный доход за всю свою 100-летнюю историю

Немецкая компания Leica Camera достигла рекордных финансовых результатов в 2023/2024 году, увеличив выручку на 14% до 554 млн евро по сравнению с 485 млн евро годом ранее. Основным фактором успеха стал устойчивый рост бизнеса и увеличение прибыли, при этом ключевую роль сыграли автономные камеры, особенно популярная модель Leica Q3, которая стала главным драйвером дохода.

Несмотря на активное развитие сегмента мобильной фотографии и технологических партнерств в области смартфонов, компания сохраняет свою ориентацию на традиционные камеры и поддержку классической фотографии, что остаётся её основным бизнесом.

Результаты подтверждают эффективность стратегии компании, позволяя не только укреплять позиции на рынке камер, но и расширять деятельность на новые направления. Год стал самым успешным за почти вековую историю Leica, демонстрируя её успешную адаптацию к современным рыночным условиям.

Leica представила свой первый лазерный проектор – Cine 1. Leica Cine 1 работает под управлением операционной системы Google TV, поэтому компания называет его умным телевизором. Корпус устройства изготовлен из металла. Внутри установлены адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi.

Проектор оборудован ультракороткофокусным объективом Summicron. Максимальная дальность проекции достигает 120″. Коэффициент контрастности – 1000 до 1 при яркости 2500 люмен (максимум). Устройство может выводить изображение с разрешением 4K UHD и имеет ресурс 25 000 часов.

Leica Cine 1 оснащается ТВ-тюнером, разъемами HDMI 2.1(x2) и HDMI 2.0(x1), S/PDIF, CL+, USB и Mini-Jack.

Для подключения к интернету, кроме адаптера Wi-Fi, предусмотрен порт Ethernet. Также новинка получила динамику с поддержкой Dolby Atmos. Leica Cine 1 стоит дороже многих телевизоров. Цена нового проектора составила $8300.