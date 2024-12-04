Leica вдалося отримати рекордний прибуток за всю свою 100-річну історію

Німецька компанія Leica Camera досягла рекордних фінансових результатів у 2023/2024 році, збільшивши виторг на 14% до 554 млн євро порівняно з 485 млн євро роком раніше. Основним фактором успіху стало стійке зростання бізнесу та збільшення прибутку, при цьому ключову роль відіграли автономні камери, особливо популярна модель Leica Q3, яка стала головним драйвером доходу.

Незважаючи на активний розвиток сегменту мобільної фотографії та технологічних партнерств у галузі смартфонів, компанія зберігає свою орієнтацію на традиційні камери та підтримку класичної фотографії, що залишається її основним бізнесом.

Результати підтверджують ефективність стратегії компанії, дозволяючи як зміцнювати позиції над ринком камер, а й розширювати діяльність нові напрями. Рік став найуспішнішим за майже вікову історію Leica, демонструючи її успішну адаптацію до сучасних ринкових умов.

Leica представила свій перший лазерний проектор – Cine 1. Leica Cine 1 працює під керуванням операційної системи Google TV, тому компанія називає його розумним телевізором. Корпус пристрою виготовлений із металу. Всередині встановлені адаптери бездротового з’єднання Bluetooth та Wi-Fi.

Проектор обладнаний ультракороткофокусним об’єктивом Summicron. Максимальна дальність проекції сягає 120”. Коефіцієнт контрастності – 1000 до 1 при яскравості 2500 люмен (максимум). href=”https://hi-tech.ua/leica-cine-1-pershij-lazernij-proektor-kompani%d1%97-ma%d1%94-google-tv-proekcziyu-120-4k-uhd-i -czinu-8300/”> Пристрій може виводити зображення з роздільною здатністю 4K UHD і має ресурс 25 000 годин.

Leica Cine 1 оснащується ТВ-тюнером, роз’ємами HDMI 2.1(x2) та HDMI 2.0(x1), S/PDIF, CL+, USB та Mini-Jack.

Для підключення до Інтернету, крім адаптера Wi-Fi, передбачено порт Ethernet. Також новинка отримала динаміку із підтримкою Dolby Atmos. Leica Cine 1 коштує дорожче за багатьох телевізорів. Ціна нового проектора становила $8300.