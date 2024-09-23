Лампы Philips Hue стали долговечнее и ярче в новом поколении23.09.24
Компания Philips Hue выпустила обновленные потолочные светильники Centris, которые уже доступны на рынке Европы, а в скором времени появятся и в США. Новая версия этих светильников оснащена современными лампами GU10, отличающимися увеличенной яркостью и долговечностью.
Philips Centris в 4-точечной модели теперь выдают до 4400 люмен, что на 200 люмен больше по сравнению с предыдущей версией. Срок службы светильников также значительно вырос — до 25 000 часов, что на 10 000 часов больше, чем у предыдущих моделей. Линейка включает светильники с 2, 3 и 4 точками освещения, а также трехточечный перекрестный светильник.
Европейские цены на эти модели варьируются от £264,99 до £469,99, в то время как на американском рынке они появятся с ценами от $339,99 до $529,99. Все светильники доступны в черном или белом металлическом корпусе, что позволяет легко интегрировать их в любой интерьер.
Ранее компания Philips Hue представила обновленную версию точечного смарт-светильника Runner. Модель доступна с одним, двумя или тремя прожекторами и оснащена новой лампочкой Philips Hue GU10.
Эта лампочка обладает рядом улучшений: её яркость составляет 400 люмен при цветовой температуре 4000K, что на 50 люмен больше по сравнению с предыдущей моделью. Двойной прожектор достигает яркости 800 люмен, а тройной — 1200 люмен.
Новая лампа также имеет более длительный срок службы — 25 000 часов вместо 15 000 часов. Светильник представлен в белом и чёрном цветах и может управляться через фирменное приложение на смартфоне. Он также совместим с различными системами умного дома.
Обновленная версия Philips Hue Runner уже доступна для покупки в Европе по цене от €89.99.
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Лампы Philips Hue стали долговечнее и ярче в новом поколенииPhilips
Philips Centris в 4-точечной модели теперь выдают до 4400 люмен, что на 200 люмен больше по сравнению с предыдущей версией.
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