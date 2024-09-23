Лампи Philips Hue стали довговічнішими і яскравішими в новому поколінні23.09.24
Компанія Philips Hue випустила оновлені світильники Centris, які вже доступні на ринку Європи, а незабаром з’являться і в США. Нова версія цих світильників оснащена сучасними лампами GU10, що відрізняються збільшеною яскравістю та довговічністю.
Philips Centris у 4-точковій моделі тепер видають до 4400 люменів, що на 200 люменів більше у порівнянні з попередньою версією. Термін служби світильників також значно зріс до 25 000 годин, що на 10 000 годин більше, ніж у попередніх моделей. Лінійка включає світильники з 2, 3 та 4 точками освітлення, а також триточковий перехресний світильник.
Європейські ціни на ці моделі варіюються від £264,99 до £469,99, тоді як на американському ринку вони з’являться з цінами від $339,99 до $529,99. Усі світильники доступні у чорному або білому металевому корпусі, що дозволяє легко інтегрувати їх у будь-який інтер’єр.
Раніше компанія Philips Hue представила оновлену версію точкового смарт-світильника Runner. Модель доступна з одним, двома або трьома прожекторами та оснащена новою лампочкою Philips Hue GU10.
Ця лампочка має низку покращень: її яскравість становить 400 люмен при колірній температурі 4000K, що на 50 люмен більше у порівнянні з попередньою моделлю. Подвійний прожектор досягає яскравості 800 люмен, а потрійний – 1200 люмен.
Нова лампа також має більш тривалий термін служби – 25 000 годин замість 15 000 годин. Світильник представлений у білому та чорному кольорах і може керуватися через фірмовий додаток на смартфоні. Він також сумісний із різними системами розумного будинку.
Оновлена версія Philips Hue Runner вже є доступною для покупки в Європі за ціною від €89.99.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Нове покоління флагманських внутрішньоканальних навушників Sony оснастили новими драйверами, залишивши ту саму автономність та численні плюшки алгоритмів. Подивимося, чи все так райдужно у моделі Sony WF-1000XM5
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Лампи Philips Hue стали довговічнішими і яскравішими в новому поколінніPhilips
Philips Centris у 4-точковій моделі тепер видають до 4400 люменів, що на 200 люменів більше у порівнянні з попередньою версією.
Audi RS e-tron GT Performance з двома двигунами на 925 л. розганяється до сотні за 2,4 сAudi електротранспорт
Audi RS e-tron GT Performance оснащений батареєю ємністю 105 кВтг, що забезпечує запас ходу до 533 км. Швидке заряджання з потужністю до 320 кВт дозволяє зарядити акумулятор від 10% до 80% за 18 хвилин