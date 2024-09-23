Лампи Philips Hue стали довговічнішими і яскравішими в новому поколінні

Компанія Philips Hue випустила оновлені світильники Centris, які вже доступні на ринку Європи, а незабаром з’являться і в США. Нова версія цих світильників оснащена сучасними лампами GU10, що відрізняються збільшеною яскравістю та довговічністю.

Philips Centris у 4-точковій моделі тепер видають до 4400 люменів, що на 200 люменів більше у порівнянні з попередньою версією. Термін служби світильників також значно зріс до 25 000 годин, що на 10 000 годин більше, ніж у попередніх моделей. Лінійка включає світильники з 2, 3 та 4 точками освітлення, а також триточковий перехресний світильник.

Європейські ціни на ці моделі варіюються від £264,99 до £469,99, тоді як на американському ринку вони з’являться з цінами від $339,99 до $529,99. Усі світильники доступні у чорному або білому металевому корпусі, що дозволяє легко інтегрувати їх у будь-який інтер’єр.

Раніше компанія Philips Hue представила оновлену версію точкового смарт-світильника Runner. Модель доступна з одним, двома або трьома прожекторами та оснащена новою лампочкою Philips Hue GU10.

Ця лампочка має низку покращень: її яскравість становить 400 люмен при колірній температурі 4000K, що на 50 люмен більше у порівнянні з попередньою моделлю. Подвійний прожектор досягає яскравості 800 люмен, а потрійний – 1200 люмен.

Нова лампа також має більш тривалий термін служби – 25 000 годин замість 15 000 годин. Світильник представлений у білому та чорному кольорах і може керуватися через фірмовий додаток на смартфоні. Він також сумісний із різними системами розумного будинку.

Оновлена ​​версія Philips Hue Runner вже є доступною для покупки в Європі за ціною від €89.99.