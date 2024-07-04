Точечный смарт-светильник Philips Hue Runner оснастили лампой GU10 со сроком службы 25 000 часов

Компания Philips Hue представила обновленную версию точечного смарт-светильника Runner. Модель доступна с одним, двумя или тремя прожекторами и оснащена новой лампочкой Philips Hue GU10.

Эта лампочка обладает рядом улучшений: её яркость составляет 400 люмен при цветовой температуре 4000K, что на 50 люмен больше по сравнению с предыдущей моделью. Двойной прожектор достигает яркости 800 люмен, а тройной — 1200 люмен.

Новая лампа также имеет более длительный срок службы — 25 000 часов вместо 15 000 часов. Светильник представлен в белом и чёрном цветах и может управляться через фирменное приложение на смартфоне. Он также совместим с различными системами умного дома.

Обновленная версия Philips Hue Runner уже доступна для покупки в Европе по цене от €89.99.