Точковий смарт-світильник Philips Hue Runner оснастили лампою GU10 з терміном служби 25 000 годин04.07.24
Компанія Philips Hue представила оновлену версію точкового смарт-світильника Runner. Модель доступна з одним, двома або трьома прожекторами та оснащена новою лампочкою Philips Hue GU10.
Ця лампочка має низку покращень: її яскравість становить 400 люмен при колірній температурі 4000K, що на 50 люмен більше у порівнянні з попередньою моделлю. Подвійний прожектор досягає яскравості 800 люменів, а потрійний – 1200 люменів.
Нова лампа також має більш тривалий термін служби – 25 000 годин замість 15 000 годин. Світильник представлений у білому та чорному кольорах і може керуватися через фірмову програму на смартфоні. Він також сумісний із різними системами розумного будинку.
Оновлена версія Philips Hue Runner вже є доступною для покупки в Європі за ціною від €89.99.
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