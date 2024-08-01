Купить ЖД билеты на поезд на сайте Укрзалізниці можно будет только через Дія.Підпис01.08.24
Укрзалізниця решила масштабировать опыт доступа к международным билетам только для верифицированных пользователей. Согласно заявлением пресс-службе компании, с 1 августа 2024 года продажа билетов на рейсы через приложение и новый сайт Укрзалізниці будет осуществляться исключительно с верификацией через Дія.Підпис.
Это касается рейсов: №19/20 Киев — Хелм — Киев, №23/24 Киев — Хелм — Киев, №51/52 Киев — Перемышль — Киев, №89/90 Киев – Перемышль – Киев, №73/74 Харьков – Перемышль – Харьков Ранее такая проверка проводилась для продажи билетов на рейсы в Варшаву и Вену.
Это решение является мерой на пик перевозок, направленной на борьбу с аномальной активностью перекупщиков. Известно что специалисты Укрзалізниці блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов ежедневно.
И все равно билеты купить невозможно. Перекупщики могут продолжать свою деятельность, просто меняя номер телефона, что замедляет работу системы и усложняет добросовестным пассажирам планирование поездок. Благодаря внедрению верификации через Дія.Підпис такая деятельность перекупщиков станет невозможной.
В то же время, чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, не имеющих возможности установить «Дія», Укрзалізниця оставляет текущую систему доступа к международным билетам для по крайней мере одного рейса по каждому направлению: Одесса — Перемышль, Харьков — Хелм, Днепр — Хелм, Киев — Перемышль , Чоп — Вена, Мукачево — Кошице, Львов — Варшава, Киев — Кишинев и другие.
Сроки начала продаж международных жд билетов «Укрзалізниці»:
- польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) — 20 суток до даты отправления, старт продаж в 09:00;
- словацкое и австрийское направления — 20 суток, старт в 08:00;
- молдавское направление — 30 суток, старт в 08:00.
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