Купити залізничні квитки на поїзд з сайту Укрзалізниці можна буде тільки через Дія.Підпис01.08.24
Укрзалізниця вирішила масштабувати досвід доступу до міжнародних квитків лише для верифікованих користувачів. Згідно із заявою прес-служби компанії, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на рейси через додаток та новий сайт Укрзалізниці здійснюватиметься виключно з верифікацією через Дія.Підпис.
Це стосується рейсів: №19/20 Київ – Хелм – Київ, №23/24 Київ – Хелм – Київ, №51/52 Київ – Перемишль – Київ, №89/90 Київ – Перемишль – Київ, №73/74 Харків – Перемишль – Харків Раніше така перевірка проводилася для продажу квитків на рейси до Варшави та Відня.
Це рішення є мірою пік перевезень, спрямованої на боротьбу з аномальною активністю перекупників. Відомо, що фахівці Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків щодня.
І все одно квитки купити неможливо. Перекупники можуть продовжувати свою діяльність просто змінюючи номер телефону, що уповільнює роботу системи і ускладнює сумлінним пасажирам планування поїздок. Завдяки впровадженню верифікації через Дія.Підпис така діяльність перекупників стане неможливою.
У той же час, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити «Дія», Укрзалізниця залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для принаймні одного рейсу в кожному напрямку: Одеса — Перемишль, Харків — Хелм, Дніпро — Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинів та інші.
Терміни початку продажу міжнародних залізничних квитків «Укрзалізниці»:
- польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) — 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;
- словацький та австрійський напрямки — 20 діб, старт о 08:00;
- молдовський напрямок — 30 діб, старт о 08:00.
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Купити залізничні квитки на поїзд з сайту Укрзалізниці можна буде тільки через Дія.Підписінтернет події в Україні сервіс
Укрзалізниця залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для принаймні одного рейсу в кожному напрямку для іноземних користувачів
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