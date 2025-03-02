Купить смартфон Xiaomi 15 уже можно в Украине и онлайн-магазине компании02.03.25
В Украине начались продажи новых флагманов Xiaomi 15. В линейке две модели и обе уже можно купить. Про модель Ultra мы уже писали. Сейчас расскажем подробнее о стандартной версии, которую, в том числе, можно предзаказать на Алиекспрес и стать участником розыгрыша дополнительных призов.
Дисплей CrystalRes-AMOLED с диагональю 6,36 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает яркость до 3200 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite, а система камер, разработанная в партнерстве с Leica, включает три модуля по 50 МП. Основной сенсор — Light Fusion 900. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мпикс.
Смартфон Xiaomi 15 оснащен аккумулятором емкостью 5240 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Работает устройство на оболочке HyperOS 2.0, дополненной искусственным интеллектом.
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Характеристики Xiaomi 15
- Дисплей: 6,36-дюймовый CrystalRes-AMOLED (120 Гц, яркость до 3200 нит).
- Процессор: Snapdragon 8 Elite.
- Камеры:
- Основной модуль 50+50+50 МП (Leica, Light Fusion 900).
- Фронтальная камера 32 МП.
- Батарея: 5240 мАч.
- Проводная зарядка 90 Вт.
- Беспроводная зарядка 50 Вт.
- ОС: HyperOS 2.0 с AI-функциями.
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Купить смартфон Xiaomi 15 уже можно в Украине и онлайн-магазине компании Xiaomi смартфон
Смартфон Xiaomi 15 оснащен аккумулятором емкостью 5240 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.
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