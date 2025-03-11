Купити смартфон Xiaomi 15 вже можна в онлайн-магазині компанії

Після старту продажів Xiaomi 15 з’явилися ціни для онлайн-магазину компанії на Аліекспрес.

Версія смартфону Сяомі 15 з накопичувачем та об’ємом ОЗУ 12+256 ГБ обійдеться в $749, а $849, а $849.

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В Україні почалися продажі нових флагманів Xiaomi 15. У лінійці дві моделі та обидві вже можна купити. Про модель Ultra ми вже писали. Зараз розповімо докладніше про стандартну версію, яку, в тому числі, можна запропонувати на Аліекспрес і стати учасником розіграшу додаткових призів.

Дисплей CrystalRes-AMOLED з діагоналлю 6,36 дюйма підтримує частоту оновлення 120 Гц і забезпечує яскравість до 3200 ніт. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8 Elite, а система камер, розроблена у партнерстві з Leica, включає три модулі по 50 МП. Основний сенсор – Light Fusion 900. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мпікс.

Смартфон Xiaomi 15 оснащений акумулятором ємністю 5240 мАг, підтримує провідну зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку на 50 Вт. Працює пристрій на оболонці HyperOS 2.0, яка доповнена штучним інтелектом.

Характеристики Xiaomi 15

Дисплей: 6,36-дюймовий CrystalRes-AMOLED (120 Гц, яскравість до 3200 ниток).

Процесор: Snapdragon 8 Elite.

Камери: Основний модуль 50+50+50 МП (Leica, Light Fusion 900). Фронтальна камера 32 МП.

Батарея: 5240 мАг. Дротова зарядка 90 Вт. Бездротова зарядка 50 Вт.

ОС: HyperOS 2.0 з AI-функціями.