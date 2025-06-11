Купить Oppo Pad SE в Украине можно за 10000 грн: 11-дюймов, 33-ваттная зарядка

Компания Oppo объявила о начале продаж в Украине планшета Oppo Pad SE. Устройство оснащено 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200, яркостью до 500 нит и сертификацией TÜV Rheinland, подтверждающей сниженное излучение синего света и отсутствие мерцания.

Толщина корпуса составляет 7 мм, вес — 527 граммов. При этом в планшете установлена аккумуляторная батарея емкостью 9340 мА·ч, рассчитанная на до 11 часов воспроизведения видео или до 80 часов прослушивания музыки. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Звук обеспечивают четыре динамика с сертификацией Hi-Res Audio.

Среди программных возможностей — интеграция с ИИ-помощником Google Gemini, а также инструмент для создания и редактирования заметок в реальном времени. Благодаря фирменной связке O+ Connect и Communication Sharing планшет может подключаться к смартфонам OPPO, использовать их мобильную сеть и геолокацию, передавать файлы и синхронизировать уведомления.

Технические характеристики Oppo Pad SE

Процессор: MediaTek Helio G100

Оперативная память: 4/6 ГБ

Накопитель: 128 ГБ + microSD

Камеры: фронтальная и основная — по 5 МП

Интерфейсы: версии с Wi-Fi и LTE

Габариты: 255×166×7 мм

Вес: 527 г

На украинском рынке планшет доступен в цвете Twilight Blue. Вариант с Wi-Fi и 4 ГБ ОЗУ оценен в 10 000 грн, версия с LTE и 6 ГБ ОЗУ — в 11 111 грн. В период с 9 по 22 июня покупатели получают беспроводные наушники Oppo Enco Buds3 Pro в комплекте.