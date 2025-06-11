Купить Oppo Pad SE в Украине можно за 10000 грн: 11-дюймов, 33-ваттная зарядка11.06.25
Компания Oppo объявила о начале продаж в Украине планшета Oppo Pad SE. Устройство оснащено 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200, яркостью до 500 нит и сертификацией TÜV Rheinland, подтверждающей сниженное излучение синего света и отсутствие мерцания.
Толщина корпуса составляет 7 мм, вес — 527 граммов. При этом в планшете установлена аккумуляторная батарея емкостью 9340 мА·ч, рассчитанная на до 11 часов воспроизведения видео или до 80 часов прослушивания музыки. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Звук обеспечивают четыре динамика с сертификацией Hi-Res Audio.
Среди программных возможностей — интеграция с ИИ-помощником Google Gemini, а также инструмент для создания и редактирования заметок в реальном времени. Благодаря фирменной связке O+ Connect и Communication Sharing планшет может подключаться к смартфонам OPPO, использовать их мобильную сеть и геолокацию, передавать файлы и синхронизировать уведомления.
Технические характеристики Oppo Pad SE
- Процессор: MediaTek Helio G100
- Оперативная память: 4/6 ГБ
- Накопитель: 128 ГБ + microSD
- Камеры: фронтальная и основная — по 5 МП
- Интерфейсы: версии с Wi-Fi и LTE
- Габариты: 255×166×7 мм
- Вес: 527 г
На украинском рынке планшет доступен в цвете Twilight Blue. Вариант с Wi-Fi и 4 ГБ ОЗУ оценен в 10 000 грн, версия с LTE и 6 ГБ ОЗУ — в 11 111 грн. В период с 9 по 22 июня покупатели получают беспроводные наушники Oppo Enco Buds3 Pro в комплекте.
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Купить Oppo Pad SE в Украине можно за 10000 грн: 11-дюймов, 33-ваттная зарядка Oppo планшет события в Украине
На украинском рынке планшет Oppo Pad SE доступен в цвете Twilight Blue. Вариант с Wi-Fi и 4 ГБ ОЗУ оценен в 10 000 грн, версия с LTE и 6 ГБ ОЗУ — в 11 111 грн.
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